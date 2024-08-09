Кроссовер Jaecoo J6, который ранее видели в России, получил ценник

О том, что дилеры Jaecoo в Таиланде приступили к приему заказов на «шестерку», сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей». Они уточняют, что покупателям предложили две версии модели: заднеприводную с мотором на 184 л.с. и полноприводную с парой двигателей на 279 сил. Младшая комплектуется аккумулятором на 65,69 кВт⋅ч, старшая — на 69,77 кВт⋅ч. Максимальная дальность хода кроссовера — 371 или 364 км соответственно.
Базовая комплектация Jaecoo J6 подразумевает 18-дюймовые колесные диски, матричные фары, систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот», беспроводную зарядку для смартфона, панорамный люк, а также множество электронных ассистентов водителя. Те же, кто сделает выбор в пользу полноприводной машины, могут, помимо прочего, рассчитывать на массаж передних кресел и три дополнительных режима движения: кроме базовых «Эко», «Нормал» и «Спорт», доступны «Снег», «Грязь» и «Песок».
Разумеется, объявлены и прайсы новинки. Так, базовую модификацию оценили в 1 099 000 батов, что по нынешнему курсу эквивалентно 2,7 млн. рублей, а топовую с AWD — в 1 249 000 батов, чуть больше 3 млн. рублей.
Что же касается России, то в начале августа несколько iCar 03 («домашнее» название электрического кроссовера) было замечено на парковке дилерского центра Chery в Москве. Что это были за машины, непонятно. Но не исключено, что российский офис холдинга привез их для сертификации и дальнейшего вывода на рынок: под существующей маркой Jaecoo или новой Lucano.