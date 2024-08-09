Кроссовер Jaecoo J6, который ранее видели в России, получил ценник

Концерн Chery открыл в Таиланде продажи электрического кроссовера Jaecoo J6, который на домашнем рынке продается под брендом iCar. Почему эта, на первый взгляд, далекая от российских широт новость заслуживает внимания? Потому что на прошлой неделе несколько таких машин было замечено на парковке дилера Chery в Москве.

О том, что дилеры Jaecoo в Таиланде приступили к приему заказов на «шестерку», сообщили наши коллеги из «Китайских автомобилей». Они уточняют, что покупателям предложили две версии модели: заднеприводную с мотором на 184 л.с. и полноприводную с парой двигателей на 279 сил. Младшая комплектуется аккумулятором на 65,69 кВт⋅ч, старшая — на 69,77 кВт⋅ч. Максимальная дальность хода кроссовера — 371 или 364 км соответственно.

Базовая комплектация Jaecoo J6 подразумевает 18-дюймовые колесные диски, матричные фары, систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот», беспроводную зарядку для смартфона, панорамный люк, а также множество электронных ассистентов водителя. Те же, кто сделает выбор в пользу полноприводной машины, могут, помимо прочего, рассчитывать на массаж передних кресел и три дополнительных режима движения: кроме базовых «Эко», «Нормал» и «Спорт», доступны «Снег», «Грязь» и «Песок».

Разумеется, объявлены и прайсы новинки. Так, базовую модификацию оценили в 1 099 000 батов, что по нынешнему курсу эквивалентно 2,7 млн. рублей, а топовую с AWD — в 1 249 000 батов, чуть больше 3 млн. рублей.

Что же касается России, то в начале августа несколько iCar 03 («домашнее» название электрического кроссовера) было замечено на парковке дилерского центра Chery в Москве. Что это были за машины, непонятно. Но не исключено, что российский офис холдинга привез их для сертификации и дальнейшего вывода на рынок: под существующей маркой Jaecoo или новой Lucano.