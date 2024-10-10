Пикап-хардтоп Oting Palasso дебютирует в России в конце октября

Российская премьера пикапа-хардтопа Oting Palasso, построенного на базе Nissan Navara, состоится в рамках международной выставки «ORЁLEXPO» в Москве. Дебют автомобиля станет главным событием этого мероприятия, которое пройдет c 17 по 20 октября. Среди выставочных образцов компанию «Палассо» составит обладатель титула «Лучший внедорожник для России» Oting Паладин.

Габариты Oting Palasso — 5277х1864х1989 мм при колесной базе 3150 мм. Багажное отделение вмещает немаленькие 2150 л, что должно прийтись по душе охотникам, рыболовам и любителям перевозить большие и тяжелые грузы.

Oting Palasso создавали, пытаясь объединить достоинства пикапа и классического внедорожника. Хотя автомобиль и является детищем Поднебесной, ему приписывают японский характер и технологии из-за донорской «Навары». Новинка должна быть актуальна для россиян в том числе потому, что более 70% покупателей в нашей стране желают приобрести SUV.

Комплектации и стоимость Oting Palasso раскроют ближе к началу продаж. Оно запланировано на первый квартал следующего года. Уже известно, что модельный ряд бренда также пополнят компактный кроссовер и крупноразмерный внедорожник.

Oting — детище компании Sinomach. Это китайская национальная корпорация, ранее известная как Первое министерство машиностроения. Является крупным государственным предприятием, которое находится под непосредственным управлением ЦК компартии Китая. Представлена на пяти континентах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» протестировал рамный внедорожник Oting Паладин. Наши эксперты выявили все плюсы и минусы и выяснили, сможет ли этот автомобиль заменить более привычные россиянам Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.