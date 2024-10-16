LADA Vesta с автоматической трансмиссией подешевела

АВТОВАЗ официально представил более доступные модификации флагманской LADA Vesta с АТ. Теперь вариатор сочетается и с 1,6-литровым 106-сильным силовым агрегатом, который производитель добавил в моторную гамму. Это должно подстегнуть спрос любителей двухпедальных машин.

Начиная с базового исполнения Comfort, связку силового агрегата объемом 1,6 л и автоматической трансмиссии получили седаны LADA Vesta и автомобили того же семейства с приставкой SW. Машины с новым мотором и вариатором оказались на 50 тыс. рублей дороже, чем с привычной «механикой».

Речь идет об автоматической трансмиссии, установленной на «Весты» с более мощным двигателем объемом 1,8 л. От старших братьев 1,6-литровые версии унаследовали систему переключения передач, опоры двигателя, привода колес и другие компоненты.

В Тольятти специально для новой модификации LADA Vesta провели коррекцию калибровки контроллеров мотора и трансмиссии. За счет доработок автомобиль может похвастать хорошим уровнем плавности хода и топливной экономичности. Расход горючего на 100 км пробега является лучшим показателем в рамках семейства, он составляет 7,3 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что топовые LADA Vesta Cross лишились «механики». На АВТОВАЗе пересмотрели список комплектаций.