Эксперты назвали китайские кроссоверы, которые не боятся российских морозов

За последние годы «морозостойкость» китайских кроссоверов сильно выросла, но до сих пор далеко не все модели могут похвастать «зимним пакетом», полным приводом, надежным аккумулятором и прочими деталями, обеспечивающими стабильную работу в условиях суровых российских холодов. А какие же могут? На этот вопрос ответили эксперты.

В беседе с «Российской газетой» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отметил, что все китайские автопроизводители, присутствующие на нашем рынке официально, в той или иной степени уже адаптировали свои машины к российским холодам. В частности, добавили подогревы сидений, зеркал, руля и лобового стекла, установили более емкие бачки стеклоомывателя и аккумуляторы. К таковым эксперт относит, например, марки концерна Chery и Tank, суббренд Great Wall.

— Прошедшая суровая зима показала, что основные причины, по которым не заводится автомобиль в морозы — такие же, как были у европейских, корейских и японских производителей. Это редкие поездки, вследствие чего разряжается АКБ, заправка топливом сомнительного качества, несоответствующее зимнему госту по вязкости моторное масло, а также непрофессионально установленные охранные системы, которые разряжают аккумулятор за 2-3 дня простоя, — говорит Петров.

В свою очередь, представители ГК «АвтоСпецЦентр» назвали конкретные модели — по их мнению, к российским зимам лучше всего подготовлены Haval M6, Geely Tugella и Chery Tiggo 8 Pro. А в ГК «Автодом» считают, что нашим согражданам, проживающим в «морозных» регионах, имеет смысл присмотреться к Haval F7 и Geely Atlas.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как подготовить автомобиль к холодам. Важно не только поменять летнюю резину на зимнюю, но и провести ряд других манипуляций.