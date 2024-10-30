Changan CS75 Plus новой генерации добрался до России

В одной из московских промышленных зон папарацци на глаза попался Changan CS75 Plus нового поколения. Точнее, речь идет об одной из первых партий этих автомобилей, которые складируются представителями бренда перед отправкой в дилерские шоу-румы.

Снимок свеженьких Changan CS75 Plus нового поколения опубликовал телеграм-канал No Limits. По данным ресурса, первые паркетники из Поднебесной доедут до отечественных дилеров в декабре этого года. Ближе к делу должен появиться и прайс-лист.

А пока у нас продают одноименный автомобиль, «вооруженный» 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, выдающим 167 л.с. Максимальная тяга составляет 265 Нм, переключением передач заведует 6-диапазонный «автомат». Цены на Changan CS75 Plus уже, можно сказать, в старом кузове, начинаются с 2,85 млн рублей.

В начале сентября эксперты портала «АвтоВзгляд» провели тест-драйв текущего Changan CS75 Plus и поняли, чем этот типичный средний кроссовер из Китая может привлечь или оттолкнуть покупателя.