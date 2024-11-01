В октябре в России подорожали автомобили 12 брендов

Многие автомобили в нашей стране начали дорожать после повышения ставок утилизационного сбора. Однако «электричка» Evolute i-Pro, например, подешевела в октябре на 4,7%. То же самое случилось с кроссовером DFSK ix7, он потерял 10% стоимости, а «КАМАЗ Компас 5» — почти 15%.

Соответствующее исследование провели аналитики агентства «Автостат», оценив ситуацию на российском авторынке по итогам второго осеннего месяца. Итак, цены рванули вверх в случае паркетников Geely Atlas, Atlas Pro и Cityray, кроме версии Comfort. Подорожали их сотоварищи — Okavango, Monjaro, Coolray и седаны Preface и Emgrand. Прибавка к цене каждого автомобиля составила от 0,5 до 4,6%.

У Chery выросла стоимость четырех авто, это коснулось кроссоверов Tiggo с приставками 4 Pro, 7 Pro Max и 8 Pro Max, плюс седана Arrizo 8. Прайсы переписали примерно так же, как в случае «Джили». В этом же ключе Omoda изменила ценники для седанов S5 и S5 GT, паркетника С5. Аналогичная история произошла с двумя SUV от Changan — CS55 Plus и обновленным CS95.

В Exeed недалеко ушли от других китайских брендов в плане повышения цен для моделей RX, TXL и VX. Зато LX в версии Prestige Plus подорожал на 12,0%, а его обновленная версия во всех исполнениях, за исключением Business — на 8,4-9,6%.

В Jaecoo подняли цены на J7 и J8, изменилась стоимость Haval H3 и H9. Не отстает от коллег Belgee, сделавшая чуть дороже свои паркетники Х50 и Х70. Tank повысил в цене автомобили с индексами 300 и 500, это же произошло с купеообразным кроссвером Knewstar 001. В ту же сторону пошли Jetour со своим T2 и наша LADA изменила прайсы (самое большее на 5,3%) для флагманской «Весты».

Ранее мы писали, какие автомобили не подорожают с повышением утильсбора с 1 октября.