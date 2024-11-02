Фотошпионы рассекретили салон Haval F8, который ждут в России

Производитель решил обновить Haval F8, поскольку сами китайцы брали его не охотно. Зв первую половину 2024 года удалось реализовать меньше 3,5 тыс. машин. И это стало поводом для рестайлинга. В том числе радиаторную решетку без рамок поменяли на заглушку, исчезли фары в форме бумерангов, сзади появился единый фонарь. Из салона убрали кластер в виде трапеции.
По размерам Haval F8 близок к F7, который очень хорошо известен в России. Габариты «восьмерки» — 4800х1900х1700 мм. Размер колесной базы достигает 2800 мм. На родине кроссовер доступен в двух исполнениях. У него под капотом 236-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л, работающий в паре с «роботом». Либо автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с общей отдачей 299 л.с.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда фотошпионы засняли экстерьер обновленного Haval F8.