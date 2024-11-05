Китайским машинам хотят добавить сервисы «ВКонтакте»

Уже в следующем году на борту «китайцев», которые официально представлены на нашем рынке, могут появиться сервисы «VK Музыка», «VK Видео» и «VK Mecceнджер». Отечественная платформа VK ведет переговоры об этом с крупнейшими «поднебесными» автопроизводителями. Планируется, что к концу 2025-го такой софт будет предустановлен в каждом десятом китайском автомобиле.

По данным «Коммерсанта», представители VK сейчас находятся в диалоге с десятью автомобильными компаниями. Подчеркивается, что собственную мультимедийную установку разрабатывать пока не собираются, интеграция должна затронуть только отдельные сервисы. Таковы планы на среднесрочную перспективу.

Напомним, сервисы VK уже тестировались на кроссовере Exeed VX. Отдельный SIM-чип обеспечивал доступ в интернет. Оборудование установили в штатный телекоммуникационный модуль, поддерживающий сети и передачу данных в 2G, 3G и 4G/LTE.

В то же время для многих машин, которые продаются на российском рынке, доступы сервисы «Яндекса». Например, у наших внедорожников LADA Niva Travel они появились летом 2024-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что автомобили LADA оснастят искусственным интеллектом. АВТОВАЗ планирует создать собственную цифровую экосистему.