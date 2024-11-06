Российские продажи новых автомобилей стали рекордными за 3,5 года

В сентябре 2024-го продажи новых легковушек впервые с мая 2021-го перевалили за 150 тыс. экземпляров. В октябре рынок стал еще больше, чуть не повторив апрельский максимум 2021-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
На пять автомобильных брендов пришлось более 65% авто, реализованных в середине осени. На первой строчке по-прежнему остается наша LADA c результатом 44,8 тыс. единиц. Следом идут китайские автопроизводители. У Haval и Geely — 23,8 тыс. и 17,2 тыс. экземпляров соответственно, у Chery — 15,1 тыс., а Changan смог продать 11 тыс. машин. Оставшиеся бренды не смогли перешагнуть пятитысячный порог.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке. Аналитики подвели итоги продаж с января по сентябрь.