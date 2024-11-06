Российские продажи новых автомобилей стали рекордными за 3,5 года

В России за второй осенний месяц текущего года своих владельцев нашли 171,2 тыс. новых легковушек. Это на 13,5% больше, чем в сентябре и в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня. Такие результаты октября во многом определила его первая неделя, когда было реализовано 50 тыс. машин. Зафиксировано, что речь идет недельном рекорде продаж, начиная с 2022-го.

В сентябре 2024-го продажи новых легковушек впервые с мая 2021-го перевалили за 150 тыс. экземпляров. В октябре рынок стал еще больше, чуть не повторив апрельский максимум 2021-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На пять автомобильных брендов пришлось более 65% авто, реализованных в середине осени. На первой строчке по-прежнему остается наша LADA c результатом 44,8 тыс. единиц. Следом идут китайские автопроизводители. У Haval и Geely — 23,8 тыс. и 17,2 тыс. экземпляров соответственно, у Chery — 15,1 тыс., а Changan смог продать 11 тыс. машин. Оставшиеся бренды не смогли перешагнуть пятитысячный порог.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Priora и Ford Focus попали в топ рейтинга популярных машин на вторичке. Аналитики подвели итоги продаж с января по сентябрь.