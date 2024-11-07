До российских дилеров добрался обновленный кроссовер Geely Okavango

В частности, после обновления первые Geely Okavango появились в одной из московских дилерских сетей. Пока доля продаж этого кроссовера среди всех машин марки составляет около 5%, но из-за расширенного оснащения она может вырасти на 1-2 процентных пункта, предполагает аналитическое агентство «Автостат».
Обновленный «Окаванго» поборется за свое место под солнцем с помощью улучшенного оснащения и комплекса систем безопасности, набора электронных ассистентов. Автомобилю поможет баланс стоимости и потребительских свойств. Главными конкурентами новинки в нашей стране считаются Jaecoo J8, GAC GS8 и Changan CS95.
Ранее портал «АвтоВзгляд» детально объяснял, что изменилось для Geely Okavango в ходе обновления.