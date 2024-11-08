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LADA Vesta лишилась двух комплектаций

Из прайса вычеркнули базовые версии

В Тольятти пересмотрели оснащение для некоторых представителей флагманского семейства LADA Vesta. Новые прайс-листы говорят о том, что седаны и универсалы больше не предлагают в стартовом исполнении с бесступенчатой трансмиссией и 1,8-литровым двигателем. Соответствующая пометка гласит, что такие версии сняли с конвейера.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение LADA Vesta лишилась двух комплектаций

Судя по официальному сайту бренда «Лада», нынешняя минимальная цена «Весты», оснащенной 122-сильным силовым агрегатом, ощутимо увеличилась. Теперь это 1,8 млн рублей, но за эти деньги предлагают более укомплектованную машину.

Для седана и универсала LADA Vesta двухпедальные комплектации Comfort'24 и Life'24 больше недоступны, их стоимость составляла от 1,6 до 1,8 млн рублей. В то же время АВТОВАЗ сохранил вариант Life'24 для «Весты» с приставкой Cross.

Возможно, Тольяттинский автогигант пересмотрел цены и комплектации «Весты» из-за недавнего появления 1,6-литровых 106-сильный версий с автоматической коробкой передач. В этом случае Comfort'24 и Life'24 значатся в списке комплектаций, и они на 25 тыс. рублей дешевле более мощных модификаций. Не исключено, что таким образом АВТОВАЗ снизил внутреннюю конкуренцию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чем опасна установка ESC на упрощенные LADA Vesta.

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