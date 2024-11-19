Российские продажи автомобилей из Китая установили новый рекорд

По итогам второго осеннего месяца в России удалось реализовать 98 156 новых «поднебесных» легковушек. По словам аналитиков, это рекордный показатель за весь период присутствия автомобилей из Китая на отечественном рынке. В октябре максимальные объемы продаж зафиксированы сразу у нескольких марок, прежний рекорд был установлен в сентябре — тогда россияне купили 93 175 авто.

Популярному в нашей стране бренду Haval удалось продать в середине осени 23 801 машину, на втором и третьем месте Geely и Jetour. Их объем реализации составил 17 163 и 4020 авто соответственно. На четвертой строчке закрепился GAC, у него в активе 2572 экземпляра. Пятерку лидеров замыкает Hongqi и его 860 машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В списке, причем на топ-позициях, конечно, должна быть и Chery. Но, вероятно, данные по этому бренду в исследовании по какой-то причине не учитывали.

В рекордсмены по продажам среди конкретных моделей вырвался Haval Jolion, в октябре жители нашей страны приобрели 11 387 таких кроссоверов. В тройку лидеров также включены Geely Monjaro — 5202 проданных экземпляра и Haval F7 — 3 063 штуки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в октябре текущего года в Россию импортировали максимальное количество новых легковушек. К нам приехали 112 тыс. авто.