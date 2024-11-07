В Россию ввезли рекордное количество новых машин за 12 лет

В октябре текущего года в Россию импортировали максимальное количество новых легковушек: 112 тыс. авто — это рекордный показатель за последние 12 лет. С мая 2024-го импорт постоянно увеличивался, что происходило от месяца к месяцу. Рекорды начались еще в августе, причем не только в этом году. В основном объемы ввоза легковых автомобилей выросли благодаря увеличению ставок утилизационного сбора с 1 октября, его анонсировали еще летом.

В итоге в Россию за последний месяц лета 2024-го ввезли 89 тыс. новых легковых автомобилей, в сентябре — 104,2 тыс., а в октябре — уже 112 тыс. Более высокие показатели были зафиксированы только в августе 2012-го. Тогда разговор шел почти о 120 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В сегменте новых машин самой импортируемой моделью стал кроссовер Geely Monjaro. Следом за ним идут паркетники Chery Tiggo с приставками 4 Pro и 7 Pro Max. В топ-5 включены Haval M6 и GAC GS3. В целом с января по октябрь 2024-го к нам ввезли 795 тыс. новых легковушек — на 45,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

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