АВТОВАЗ объявил дату начала продаж LADA Aura

Тольяттинский автогигант запустит официальные продажи своего нового бизнес-седана LADA Aura в начале декабря 2024 года. Первые экземпляры привезут в шоу-румы дилерских центров Москвы и Санкт-Петербурга, затем новинка появится в других регионах. Уже подписаны и первые договоры с корпоративным клиентам, отгрузки для них находятся в стадии готовности.

О сроках начала продаж новой LADA Aura рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов, пишет РИА Новости. Серийная сборка стретч-седана стартовала на заводе в Тольятти в сентябре. В этом году с конвейера должно сойти больше 3 тыс. таких машин.

Бизнес-седан LADA Aura создан на платформе флагманской «Весты». Новинка прежде всего ориентирована на пассажиров, одно из ее главных преимуществ — увеличенное на 25 см пространство для тех, кто будет сидеть на заднем диване. Под капот установлен 122-сильный мотор объемом 1,8 л, переключением передач заведует автоматизированная трансмиссия. Стартовая цена модели составит 2,6-2,8 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв «Ауры». Кстати, ее уже включили в список машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими.