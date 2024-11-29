Дилеры рассказали, как ослабление рубля повлияет на цены новых автомобилей

Не нужно иметь экономическое образование, чтобы понимать: из-за ослабления рубля цены на новые автомобили в России начнут расти. Но когда, какими темпами и, главное, насколько они в итоги могут подняться? На эти вопросы ответили эксперты.

Как «Российской газете» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, официальные дистрибьюторы и крупные дилеры, скорее всего, не станут поднимать цены резко: у них есть возможность на некоторое время сохранить текущие прайсы благодаря сформированным складам. А вот частники, которые выкупают «серые» машины за границей сразу на деньги клиентов, отреагируют, вероятно, молниеносно.

Кроме того, он подчеркнул, что цены в ближайшие месяцы изменятся на все автомобили, но «официалы» будут повышать их плавно, чтобы не потерять рыночную долю. С тем, что прайсы вырастут, согласен и руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. И особенно сильно ослабление рубля, по его словам, ударит по сегменту «параллельного» импорта, поскольку там играют роль еще и транспортные издержки, и таможенные, и утильсбор.

— Если курс рубля сохранится на сегодняшнем уровне — более 100 рублей — новые автомобили могут подорожать минимум на 5% до конца года, максимум — на 15%. Так как все договоры отечественных дилеров с поставщиками автомобилей из-за рубежа, в том числе с китайскими производителями, заключаются на стоимость авто в долларовом эквиваленте, производители используют данный факт для дополнительного заработка, — говорит он.

А вот заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев убежден, что до конца этого года ждать серьезного повышения цен не стоит. В ноябре продажи сильно просели, и чтобы не остановить их совсем, дилеры не будут задирать прайсы. А вот после новогодних праздников — в том числе из-за очередного повышения ставок утильсбора — ценники вырастут.