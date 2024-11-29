АВТОВАЗ объявил о старте розничных продаж LADA Aura

Уже завтра первые LADA Aura начнут привозить в дилерские шоу-румы Москвы и Петербурга. Для начала стретч-седаны доберутся до пяти точек продаж в каждой из двух столиц. Эти экземпляры предназначены уже для всех желающих, поставки «Аур» в государственные организации и корпоративным клиентам стартовали еще в середине ноября. Рекомендованная розничная цена новинки — от 2 599 000 рублей.

С начала следующего месяца поставки LADA Aura организуют и в другие регионы нашей страны. Первыми счастливчиками, которые смогут воочию увидеть стретч-седан, станут жители Ставропольского и Краснодарского края, а также Нижегородской, Челябинской и Волгоградской области. Плюс Татарстан и Крым. Как бы то ни было, с завтрашнего дня заказ на «Ауру» можно будет оформить у любого официального дилера «Лады» в нашей стране.

В Тольятти уточнили, что в декабре темпы производства LADA Aura увеличатся. Во второй половине первого зимнего месяца с конвейера будет сходить до 76 машин за сутки.

Напомним, LADA Aura в первую очередь ориентирована на пассажиров, сидящих сзади. Поэтому она получила усиленную шумоизоляцию и соответствующие настройки подвески. Под капотом установлен бензиновый 122-сильный агрегат объемом 1,8 л, сочетающийся с бесступенчатой трансмиссией. Портал «АвтоВзгляд» уже провел тест-драйв новинки, оценив ее плюсы и минусы.