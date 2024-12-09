Hongqi привезет в Россию три новинки в первой половине 2025 года

Китайская премиальная марка Hongqi обещает в обозримой перспективе привезти в нашу страну спортивный лифтбэк Н6, вторую генерацию полноразмерного кроссовера HS7 и роскошный седан L1. Продажи последнего стартуют в России в середине следующего года, две другие новинки ждем пораньше.

Это будут седан, лифтбэк и кроссовер

Седан Hongqi L1 должен стать первой доступной в РФ моделью люксовой линейки бренда, которая будет уникальна в своем сегменте. Габариты L1 составляют 5353х1998х1511 мм, длина колесной базы — 3260 мм. Под капот установлена 380-сильная V-образная «турбошестерка» объемом 3,0 л. Силовой агрегат выдает 570 Нм тяги, он работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Автомобиль оборудован интеллектуальной системой полного привода.

Аналогичную трансмиссию и систему 4х4 получил семиместный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Он «вооружен» двухлитровым турбомотором, выдающим 245 л.с. Россиянам также предложат версии 2WD. Габариты паркетника — 4995x1960x1760 мм, колесная база — 2920 мм.

По размерам (4990х1880х1455 мм, колесная база — 2920 мм) лифтбэк Н6 можно отнести к моделям бизнес-класса. Эта новинка от Hongqi будет оснащаться для нашего рынка 245-сильным турбодвигателем объемом 2,0 л, автомобиль получил привод на переднюю ось. Передачи переключает все та же автоматическая трансмиссия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел «матримониальный» тест-драйв седана Hongqi H9. Обо всех плюсах и минусах роскошного седана рассказала новобрачная.