В России планируют выпускать гибридные кроссоверы Haval H7

Российский офис бренда Haval получил декларацию, которая позволит выпускать в нашей стране новую модель с внутренним индексом B16G. Скорее всего, речь идет о второй генерации кроссовера, известного в России под именем Dargo. А именно, о его бензоэлектрической модификации. В общем, ждем появления новинки, ей пророчат название H7.

О перспективах появления Haval H7 в нашей стране сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, выпуск гибридных «китайцев» в Тульской области собираются поставить на поток. Давайте разберемся, что это за зверь такой.

Габариты модели — 4705х1908х и 1780 мм. Дорожный просвет составляет достаточные для российских условий 200 мм. В основе H7 лежит платформа L.E.M.O.N. — такая же, как у «Дарго».

Согласно предварительной информации, россиянам предложат два варианта исполнения Haval H7. Первый — гибрид с полным приводом и суммарной отдачей силовой установки 299 л.с. Она состоит из пары электромоторов и наддувного бензинового агрегата объемом 1,5 л. Заявленный расход топлива — 5,9 л на 100 км. Второй вариант — классика с двухлитровым 199-сильным турбомотором и «роботом» на девять ступеней в качестве трансмиссии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер Haval M6 калужской сборки прошел сертификацию.