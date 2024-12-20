Стало известно, когда «Москвич 8» поступит в продажу

Теперь, согласно новому замыслу производителя, семейный кроссовер «Москвич 8» выйдет на рынок в феврале 2025 года. С чем связана корректировка сроков начала продаж отечественной новинки, неизвестно. Зато мы давно знаем, что SUV получит три ряда сидений и 174-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Переключением передач будет заведовать «робот» с парой сцеплений.

О переносе начала продаж нового «Москвич 8» сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя. «Восьмерку» будут выпускать исключительно с передним приводом. Длина паркетника достигает 4824 мм при колесной базе 2830 мм.

По предварительным данным, диапазон цен на кроссовер «Москвич 8» составит от 2,8 до 3 млн рублей. Надо ли говорить, что многое в плане прайса будет зависеть от конкретного варианта исполнения модели. Дилеры ожидают, что новинке достанется вторая позиция по объему продаж марки, то есть «восьмерка» уступит только более компактному «Москвич 3».

В салоне «Москвич 8» установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и эргономичные сиденья. Покупатели могут рассчитывать на камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что недавно автозаводу «Москвич» стукнуло 94 года. Мы рассказали, как он пытается повторить свой «советский» успех.