Автомобили Exlantix начали тестировать в России

В общей сложности автомобилям Exlantix ET и ES предстоит преодолеть 45 тыс. км пути по России, чтобы инженеры «поднебесной» компании смогли оценить уровни шума и вибраций в салонах, а также убедиться в правильности работы трехзонного климат-контроля. Речь идет о климатической установке с встроенными системами ионизации и ароматизации воздуха.
Также эксперты Exlantix уделят внимание эффективности «теплых» опций — обогреву ветрового стекла, форсунок омывателя, сидений, зеркал и руля. Предстоит оценить и усиленные насосы для подогрева тяговой батареи. Кроме того, специалисты проверят корректность работы мультимедийного комплекса, прошедшего полную русификацию.
В начале ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exlantix ES приедет в Россию и в гибридной версии.