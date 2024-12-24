Автомобили Exlantix начали тестировать в России

Головной офис Exlantix решил проверить, насколько автомобили бренда подходят для российских условий. Поэтому в нашей стране проведут комплексное тестирование «электричек» и последовательных гибридов. Для этих целей на отечественные дороги выпустят полноразмерный кроссовер ET и четырехдверное купе ES. «Китайцев» испытают на прочность в городах, пригородах и на магистралях при низких температурах.

У нас испытывают электрокары и гибриды

В общей сложности автомобилям Exlantix ET и ES предстоит преодолеть 45 тыс. км пути по России, чтобы инженеры «поднебесной» компании смогли оценить уровни шума и вибраций в салонах, а также убедиться в правильности работы трехзонного климат-контроля. Речь идет о климатической установке с встроенными системами ионизации и ароматизации воздуха.

Также эксперты Exlantix уделят внимание эффективности «теплых» опций — обогреву ветрового стекла, форсунок омывателя, сидений, зеркал и руля. Предстоит оценить и усиленные насосы для подогрева тяговой батареи. Кроме того, специалисты проверят корректность работы мультимедийного комплекса, прошедшего полную русификацию.

В начале ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exlantix ES приедет в Россию и в гибридной версии.