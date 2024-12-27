Дилеры напомнили, какие автоновинки приедут в Россию в 2025 году

По словам представителей дилерского сообщества, в наступающем году на отечественный авторынок выйдет по меньшей мере 15 новинок. Большая часть из них, конечно, от китайских автостроителей. Хотя порадуют премьерами и отечественные бренды.

В беседе с «Российской газетой» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что в 2025-м дилеры ждут новейший кроссовер GS4 от GAC, рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro, Jaecoo J5 и фейслифтинговый J7, Omoda C7, Jetour T1 и полноприводный X90 Plus. Кроме того, в автосалоны поступят премиальные лифтбэк и седан Hongqi H6 и L1, а также отечественный «Москвич 8».

В свою очередь руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин добавил в этот список премьеры от Livan — рестайлинговые X3 Pro и X6 Pro, а также совершенно новый гибрид. Oting должен открыть продажи пикапа Palasso, JAC — новой версии грузовичка T9, который превратится в JS9. Вернется на наш рынок с четырьмя моделями и марка SsangYong — под названием KGM. Помимо прочего, ожидается LADA Iskra и электрический «Атом».

— Популярные бренды готовы поставлять в Россию большое количество новых автомобилей, среди которых выделяется компактный кроссовер Jaecoo J5. Также лидерами по объему продаж могут стать вседорожник Haval H7 и обновленная Omoda C5. Доля отечественных марок на российском рынке в 2025 году может остаться на уровне 20-25%, но они будут представлены в бюджетном сегменте, — сказали представители ГК «АвтоСпецЦентр».