Volkswagen опубликовал первое фото обновленного Polo

В преддверии нового года Volkswagen напомнил, что в 2025-м свой 50-й день рождения отметит Polo — одна из наиболее успешных моделей в своем классе. Пресс-релиз проиллюстрировали фотографиями, на которых показали не только самый первый хетчбэк, увидевший свет в далеком 1975-м, но и «свежайшую» версию пятидверки — ту, что поступит в продажу лишь в 2026-м.

Предполагалось, что хетчбэк Volkswagen Polo уйдет в свой юбилейный год в отставку из-за ужесточения экологических норм, но требования в итоге оказались не такими суровыми, и модель решили в линейке оставить — как минимум до 2030-го. Более того: в ноябре представители немецкого концерна анонсировали скорый рестайлинг. А теперь — и показали, пусть и не в деталях, как посвежевшая пятидверка будет выглядеть.

Судя по фотографиям, опубликованным компанией, изменения во внешнем виде не станут радикальными. Так, дважды обновленный Volkswagen Polo шестого поколения сохранит свои черты, получив разве что перелицованный бампер и, вероятно, чуть модернизированную оптику. В салоне корректировок должно быть больше, но снимков интерьера в открытом доступе нет, а потому и говорить о них преждевременно.

Техническую информацию о посвежевшей модели производитель тоже пока не раскрывает. Однако, как ожидается, Volkswagen все-таки пересмотрит моторную линейку хетчбэка, ориентированного на европейский рынок. Скорее всего, все модификации будут в той или иной степени электрифицированы — на более глубокое внедрение технологии «мягкого» гибрида намекал ранее и член совета директоров Volkswagen по техническому развитию Кай Грюниц.

Остается лишь добавить, что европейские продажи обновленного Polo должны начаться в первой половине 2026-го. А вот его «живая» премьера вполне может состояться и раньше, в 2025-м. Это было бы логично и красиво, учитывая, что, как уже было сказано, в следующем году модель, разлетевшаяся тиражом в более чем 20 млн машин, отметит большой юбилей.