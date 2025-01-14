АВТОВАЗ переписал ценники двух моделей

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителей пресс-службы АВТОВАЗа. В конце 2024-го Тольяттинский автогигант предупреждал о своих планах переписать ценники на автомобили LADA в большую сторону. Подчеркивается, что стоимость новой LADA Aura, флагманской Vesta, а также Largus и Niva Travel осталась прежней. Кроме того, прайсы на базовые комплектации машин отечественного бренда удается удерживать с ноября 2023-го.
АВТОВАЗ уже возобновил выпуск автомобилей после новогодних каникул. Во время плановой паузы завод собирался модернизировать производственную линию.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta вошла в десятку самых популярных машин в Европе.