В Европе назвали самый безопасный электромобиль 2024 года

Европейские эксперты перечислили автомобили, которые признаны наиболее безопасными по итогам краш-тестов за прошлый год. В сегменте компактных кроссоверов лидером оказался «поднебесный» электрокар Zeekr X. Он опередил соперников не только в своем классе, но и получил первое место среди прочих «зеленых» авто.

Об этом говорят результаты программы ассоциации EuroNCAP за 2024 год. Уточняется, что по сумме показателей Zeekr X сумел обойти именитых «европейцев» и «японца». «Китаец» обставил Toyota C-HR, Volvo EX30 и Porsche Macan на электротяге. Степень защиты взрослых и несовершеннолетних пассажиров у Zeekr X составила 91 и 90% соответственно, пешеходов — 84%. И на 83% специалисты оценили работу электронных систем.

В EuroNCAP обратили внимание на объем сегмента кроссоверов на рынке в целом, подчеркнув многочисленность такого типа автомобилей. Из 44 машин, протестированных ассоциацией в прошлом году, два десятка относились к классу SUV.

Что любопытно, в 2024 году Zeekr X, который не продается в России официально, ухитрился войти у нас в тройку самых популярных электрокаров. Сейчас его можно приобрести по «серой» схеме, минимальная цена составляет 3 млн рублей.