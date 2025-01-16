На АВТОВАЗе рассказали, сколько LADA Aura продано в 2024 году

Волжский автозавод продолжает отгружать новые LADA Aura покупателям. В том числе — ряду корпоративных клиентов. Кроме того, новинкой заинтересовались государственные ведомства. Одним из первых, кто обратил внимание на «Ауру», является Минфин. В его автопарке в декабре прошлого года числилось как минимум пять автомобилей.

Результаты продаж LADA Aura по итогам 2024 года были озвучены в ходе ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗа. Оказалось, что в целом предприятию удалось реализовать 263 стретч-седана. «Аура» встала на конвейер в середине осени, автомобили начали отгружать представителям дилерского сообщества в ноябре.

LADA Aura создана на основе флагманской «Весты», чью платформу растянули на 250 мм. Кузов машины усилили, изготовили новые задние двери и крышу. Под капотом установили 122-сильный 1,8-литровый мотор, работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией. Цены стартуют от отметки 2,6 млн рублей.

В конце декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у LADA Aura обнаружили дефекты тормозной системы. В результате АВТОВАЗ принял решение отозвать бизнес-седаны для решения проблем.