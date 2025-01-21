Hongqi анонсировала скорый дебют лифтбэка H6 в России

Премиальный бренд Hongqi расширит модельную линейку в России за счет лифтбэка H6 — он займет нишу между бизнес-седаном H5 и представительской моделью H9. Старт продаж «шестерки» на отечественном рынке запланирован на весну-лето текущего года. О комплектациях и ценах китайцы обещают сообщить отдельно.

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Под капотом Hongqi H6 разместился 245-сильный наддувный двигатель объемом 2,0 л. Максимальный крутящий момент — 380 Нм. В паре с силовым агрегатом трудится автоматическая 8-диапазонная трансмиссия. На ускорение до пресловутой «сотни» лифтбэк тратит менее 7 секунд. Длина Hongqi H6 составляет 4990 мм, ширина и высота — 1876 и 1450 мм соответственно при колесной базе 2920 мм.

Hongqi H6 предназначен любителям драйва и острых ощущений. Активная подвеска автомобиля Continuous Damping Control (CDC) умеет считывать рельеф дорожного покрытия, настройки могут меняться каждые две миллисекунды. Это подчеркивает спортивный характер модели, обеспечивает отличную управляемость практически в любой ситуации. Премьера H6 на родине состоялась еще в 2023 году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi привезет в Россию еще две новинки, помимо H6, в первой половине 2025 года.