Jetour презентовал мощные люксовые гибриды под маркой Zongheng

Премьера первенца Zongheng (Цзунхэн) запланирована на третий квартал 2025 года. Как и другие автомобили этой линейки, новинка должна получить гибридную силовую установку, отдача которой составит в районе 1000 л.с. Пока речь идет о внедорожниках G700 и G900 и пикапе F700. На данный момент последние два «китайца» больше напоминают концепт-кары. Перспективы появления Zongheng в России пока туманны.

Как сообщает СarNewsChina, Zongheng G700 (он же — серийный Jetour T5) производит впечатление автомобиля, который уже можно запускать в серию. Новинку «вооружили» 211-сильным бензиновым мотором объемом 2,0 л и двухступенчатой трансмиссией DHT — в нее встроены электродвигатели. Их суммарная отдача составляет 286 л.с. На задней оси расположен еще один агрегат, питающийся электричеством, он выдает 408 л.с. «Семисотый» также может похвастать тремя блокировками дифференциала и аккумулятором емкостью 34 кВтч.

Классической приборной панели у G700 нет, вместо нее производитель вмонтировал под ветровое стекло длинный монитор прямоугольной формы. Центральный тоннель усыпан физическими кнопками, селектор коробки передач установлен на рулевой колонке. Салон вмещает шесть человек, в оснащение входит аудиосистема Lexicon. Габариты — 5173x2050x1950 мм при колесной базе 2850 мм.

Внедорожник G900 и пикап F700 построены на той же платформе, что и G700. Длина «девятисотого» превысит 5300 мм, он должен получить 1632-сильную гибридную установку с пятью двигателями. Изюминкой станут стандарт герметичности IPX8 и электромотор с винтом для погружения в воду, что позволит машине плыть в течение 40 минут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jetour объявил российские цены на кроссовер T2 с «автоматом».