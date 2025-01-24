Россияне потратили рекордные 4,9 трлн рублей на новые машины

За прошлый год траты жителей России на новых «железных коней» выросли на 57% по сравнению с 2023-м. И это рекорд, установленный вопреки росту цен, ставки ЦБ и утильсбора. Финансовая емкость отечественного авторынка увеличилась до 4,91 трлн рублей в 2024-м.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». Уточняется, что только в декабре на новые авто у наших соотечественников ушло 392,1 млрд рублей. Если сравнивать с ноябрем, это на 5,5% больше, а если с показателями годичной давности — на 1,9%. Предыдущий рекорд был установлен в 2023-м, речь идет о 3,13 трлн рублей.

Тотальное лидерство в декабре 2024-го сохранили «китайцы». Наши сограждане приобрели 62% «поднебесных» машин за этот период. На втором месте с большим отрывом идут российские марки — 17,5%, на третьем оказались «европейцы» с результатом 11%.

Что любопытно, в РФ за последний месяц прошлого года выросла доля проданных люксовых автомобилей. Новых владельцев нашли 12,1 тыс. экземпляров, на их приобретение было потрачено 103,2 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россиянам будут продавать новые автомобили со скидками. Мы опубликовали прогноз президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).