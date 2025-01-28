Анонсирован старт продаж и цены внедорожника Tank 400 для России

Tank 400 — премиальный рамный внедорожник с полным приводом, оснащенный передней двухрычажной подвеской и задним неразрезным мостом. Моторная гамма представлена 245-сильным бензиновым агрегатом объемом 2,0 л, обеспечивающим тягу 380 Нм. Он сочетается с 9-ступенчатым «автоматом». К середине февраля новинка уже будет доступна в российских дилерских центрах, а пока можно сделать предзаказ через мобильное приложение.

«Рамник» дебютирует у нас в двух комплектациях

Минимальная стоимость Tank 400 в исполнении Adventure составляет 5 799 000 рублей, за старшую версию Premium просят минимум 6 199 000 рублей. На разгон до «сотни» внедорожник тратит 9,7 с, в смешанном цикле потребляет 10,2 л топлива на 100 км. Длина кузова «четырехсотого» составляет 4985 мм при колесной базе 2850 мм. Дорожный просвет — 235 мм. Багажник вмещает 566 л либо 1803 за счет трансформации задних сидений.

«Китаец» способен преодолевать брод глубиной до 800 мм, его углы въезда и съезда — 33 и 31 градус соответственно. Электроника поможет при движении на спуске и подъеме, поворачивать и поддерживать небольшую скорость. Бортовые системы предупредят о возможном столкновении, они умеют автоматически тормозить, «видеть» пешеходов и удерживать машину в полосе.

Фото: Tank

Внедорожные возможности Tank 400 расширяет «умный» полный привод. Муфта автоматом перебрасывает тягу на передок, есть возможность ее полной блокировки. Доступны передняя, задняя и межосевая блокировка дифференциалов. Вишенка на торте — понижающая передача и дюжина режимов езды.

В салоне установлены мультимедийный комплекс с 16,2-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовая панель комбинация приборов, аудиосистема с девятью динамиками. В зависимости от комплектации для отделки используется искусственная либо натуральная кожа, меняется количество электрорегулировок у сидений. Температуру в салоне поддерживает трехзонный климат-контроль. Предусмотрен пакет «теплых» опций — всевозможные обогревы, плюс омыватель камеры заднего вида.