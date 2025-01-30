Россияне бросились скупать автомобили на маркетплейсах

Чаще всего жители нашей страны покупают на маркетплейсах китайские автомобили, некоторые отдают предпочтение российским. С октября по декабрь прошлого года продажи новых легковушек на торговых площадках в онлайне подскочили на 726%, если проводить параллель с результатами 2023-го. По мнению экспертов, такой способ покупки личного транспорта станет еще популярнее, но в обозримой перспективе это не заменит «живые» продажи в автосалонах у дилеров.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на аналитиков AdTech-компании First Data. Автомобили в России начали продавать на маркетплейсах с октября 2023 года. С тех пор по январь 2025-го на этих площадках жители нашей страны потратили 3,9 млрд рублей, купив 1,9 тыс. машин.

Ощутимый рост реализации автомобилей на маркетплейсах пришелся на последний квартал ушедшего года. Тогда россияне приобрели 760 легковушек, что вылилось в 46% от всех покупок машин на онлайн-площадках за год. Доля китайских брендов составила 94%, еще 6% пришлось на российские. В лидерах по маркам оказалась Chery, по моделям — Tiggo 4 Pro с тем же шильдиком. Среди отечественных машин наши люди отдавали предпочтение LADA Granta.

Заказы на Wildberries наиболее часто делали жители Москвы и Подмосковья, а также Татарстана, Смоленской и Свердловской областей. Наибольшим спросом пользовались автомобили Chery, Omoda, Jaecoo и LADA. Половина всех заказов на Ozon поступила от населения столицы и Московской области, а также Петербурга, в топе заказов числятся Chery и LADA.

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