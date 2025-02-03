Названы самые популярные премиальные авто в России по итогам 2024 года

«Поднебесный» внедорожник Tank 300 сумел завоевать титул самой продаваемой легковушки класса «премиум» в нашей стране по итогам прошлого года. В 2024-м своих владельцев нашли 16 285 «трехсотых». Согласно подсчетам экспертов, такой результат в 2,4 раза лучше, чем годом раньше.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Уточняется, что доля премиум-сегмента на отечественном авторынке оказалась на уровне 10% по итогам 2024-го.

Итак, пальма первенства принадлежит Tank 300, а вторую строчку занял Exeed LX. И ему не помешало снижение интереса покупателей на 19,3%. В итоге этот «китаец» разошелся тиражом 12 729 экземпляров. А на третьем месте расположился еще один представитель семейства Tank, на сей раз с индексом 500. Его реализация выросла на 87,6%, дилерам удалось продать 11 666 машин. И это лишь на несколько машин больше, чем оказалось в активе у Exeed RX. Последний, в свою очередь, продемонстрировал рост в 2,3 раза.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России анонсировали старт продаж и цены внедорожника Tank 400. «Рамник» дебютирует у нас в двух комплектациях.