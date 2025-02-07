Geely закончила российские продажи кроссовера Atlas Pro

В России больше не будет продаваться компактный кроссовер Geely Atlas Pro. Запасники официального дистрибьютора пусты, тем не менее паркетник еще можно заказать у дилеров в режиме «онлайн». Но это уже будет, что называется, последний шанс для россиян.

Об окончании продаж Geely Atlas Pro в нашей стране узнал портал «Китайские автомобили», связавшийся с пресс-службой «поднебесной» марки. Напомним, речь идет паркетнике, который оснащался для нашего рынка 150-сильным мотором и «автоматом» либо 177-сильной силовой установкой с 48-вольтным стартер-генератором. В первом случае привод у Atlas Pro передний, во втором — полный.

Габаритная длина Geely Atlas Pro составляет 4544 мм при колесной базе 2670 мм. Диапазон цен на этого «китайца» варьируется от 2,84 до 3,54 млн рублей в зависимости от комплектации.

В то же время путь Geely Atlas Pro на этом не заканчивается, он продолжит свое существование в виде белорусской реинкарнации под названием Belgee X70. Эти кроссоверы полностью дублируют друг друга, за исключением шильдиков и некоторых деталей белорусского производства, которые больше пришлись по душе представителям завода «Белджи». В случае «семидесятого» прайс примерно тот же, что и у китайского донора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Geely раскрыла комплектации электрокроссовера EX5 для России.