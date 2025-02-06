Раскрыты комплектации электрокроссовера Geely EX5 для России

Geely предложит россиянам новый электрический EX5 в двух комплектациях — Pro и Max. Кроссовер приводит в движение силовая установка «11 в 1», запас хода на максимальном заряде достигает 430 км. Палитра экстерьера состоит из пяти цветов: белого, а также черного, серого, серебристого и бирюзово-синего «металликов». О ценах и дате начала продаж китайцы сообщат позже.

Дебют новинки в нашей стране состоится в ближайшее время

В базовую комплектацию Pro у Geely EX5 сразу входит полный «зимний» пакет, что подчеркивает ориентацию «электрички» на российский рынок. Обогреваются руль, оба ряда сидений, ветровое и заднее стекло, внешние зеркала и форсунки омывателя. Начальное исполнение подразумевает полностью светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, скрытые дверные ручки с электроприводом и активные жалюзи радиатора.

На отделку салона пошли кожа и мягкий пластик. В «базе» можно рассчитывать на 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и 15,4-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, доступна беспроводная зарядка для гаджетов. Еще электрический Geely EX5 может похвастать бесключевым доступом, однозонным климат-контролем, «круизом» и полудюжиной динамиков аудиосистемы. Водительское кресло оборудовано электрорегулировками.

Фото: Geely

Бонус к безопасности кроссовера изначально дают шесть «эйрбегов» и россыпь водительских ассистентов, включая системы курсовой устойчивости и помощи при экстренном торможении, камеры кругового обзора, антипробуксовку и задние парктроники.

В максимальном исполнении Geely EX5 положены уже 19-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамная крыша. Багажная дверь получает электропривод, а салон — атмосферную подсветку. У передних кресел появляются вентиляция и массажер. Круиз-контроль становится адаптивным, число динамиков увеличивается до 16. Список систем безопасности расширяется в том числе за счет функции предотвращения фронтального столкновения, ассистентов удержания кроссовера в полосе и мониторинга слепых зон.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал техническую начинку Geely EX5.