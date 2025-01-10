Кроссовер Exlantix ET, который ждут в России, начали выпускать в Китае

Премиальный Exlantix ET дебютирует более, чем в двух десятках стран, в том числе новинка должна добраться до России. Полноразмерный паркетник планируют поставлять нам в двух вариантах исполнения — в виде «электрички» и последовательного гибрида. Кроме того, «российские» модификации ET будут отличаться от собратьев дизайном элементов передка. Конечно же, китайцы не забыли про полный набор «теплых» опций и русификацию.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», гибридная система полноразмерного Exlantix ET для России представляет собой парочку электродвигателей, 1,5-литровый турбомотором и тяговую батарею емкостью 43 кВтч. В результате пиковая мощность составляет 469 л.с., а крутящий момент — 634 Нм. Заявленный производителем запас хода достигает 1 238 км по стандартам WLTC.

Для нашего рынка мультимедийный комплекс ET полностью русифицировали. В Exlantix позаботились о том, чтобы у автомобиля грелось и ветровое стекло, и форсунки омывателя, и руль. Кроме того, эта опция распространяется на батарею. Безопасность на борту обеспечивают «умные» помощники системы ADAS. Уточняется, что Exlantix ET для нашего рынка можно узнать по стильной радиаторной решетке, рисунок которой напоминает линии водопада.

В конце прошлого года портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрокары и гибриды Exlantix начали испытывать в российских условиях эксплуатации. В список тестовых моделей включили кроссовер ET и четырехдверное купе ES.