Кроссовер Hongqi HS7 второго поколения заметили в России

Премиальный Hongqi HS7 второй генерации уже успел пройти процедуру сертификации для российского рынка и получить ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Известно, что продажи новинки стартуют у нас в первом квартале 2025 года. Совсем недавно появилась очередная порция подробностей об SUV, и вот теперь в Сети опубликовали фотографии «живого» автомобиля. Все это явно говорит о том, что подготовка к дебюту нового HS7 идет полным ходом.

Судя по «шпионским» кадрам, новый Hongqi HS7 выследили в России на заснеженной парковке под открытым небом. На переднем плане красуется кроссовер в черном цвете, на его фоне стоят аналогичные автомобили с кузовами, выкрашенными в другие оттенки. Кадры опубликовал ресурс «Китайские автомобили», уточнив, что их прислал один из читателей.

По сути, «китаец» является «мягким» гибридом. Его приводит в движение бензиновый наддувный двигатель объемом 2,0 л и мощностью 245 л.с. Кроме того, HS7 оснащен 48-вольтовым стартер-генератором. Переключением передач заведует «автомат» на 8 ступеней. Тяга составляет 380 Нм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более детально расписал особенности нового Hongqi HS7.