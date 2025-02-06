Появились новые подробности о кроссовере Hongqi HS7 для России

Пару дней назад стало известно, что Hongqi сертифицировала новый кроссовер HS7 для российского рынка, а теперь представительство бренда раскрыло некоторые дополнительные детали. Автомобиль займет нишу флагманского SUV, дополнив модели HS3 и HS5, которые у нас уже продаются. В РФ привезут как пяти-, так и семиместную версии, последняя считается у покупателей наиболее востребованной.

Премиальный кроссовер Hongqi HS7 является «мягким» гибридом. Он «вооружен» силовой установкой с напряжением 48 В, в ее состав входит бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива объемом 2,0 л. Мощность агргегата составляет 245 л.с., крутящий момент — 380 Нм.

Габариты HS7 — 4995х1960х1760 мм при колесной базе 2920 мм. Последняя делает салон шире, увеличивая уровень комфорта пассажиров на задних сидениях. Уже в базовом исполнении кроссовер получил средства и пассивной, и активной безопасности, в том числе инновационный комплекс водительских ассистентов ADAS.

Детальной информации о комплектациях Hongqi HS7 для российского рынка пока нет, прайс-лист тоже держат в секрете. Все это китайцы обнародуют ближе к началу продаж новинки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что помимо HS7, Hongqi сертифицировала для России минивэн HQ9.