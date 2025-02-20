Дилеры раскрыли сроки начала «официальных» продаж фастбэка Avatr 12 в России

В шоу-румах российских дилеров уже появляются «официальные» кроссоверы Avatr 11 — за них просят от 6 950 000 рублей. А во второй половине года, как стало известно благодаря все тем же дилерам, в автосалоны поступит и вторая модель — фастбэк с индексом 12.

Дилерский холдинг «Ключавто» объявил о старте продаж кроссовера Avatr 11 в своих салонах в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а вместе с тем сообщил, что в третьем квартале этого года (то есть в июле-сентябре) должны начаться поставки второй модели — фастбэка 12. Представительство бренда его пока не анонсировало, но, очевидно, подготовка к запуску уже ведется.

Что важно, речь идет не о «серых» продажах, а об «официальных» — с полной гарантийной поддержкой и адаптацией к российским условиям эксплуатации. Что это значит в контексте фастбэка, пока непонятно. Но, например, кроссовер 11 располагает европейским типом зарядного порта, русифицированным интерфейсом, «зимним пакетом», дополнительной защитой кузова от дорожных реагентов и коррозии, а также восьмилетней гарантией.

Габариты Avatr 12 составляют 5020 х 1999 х 1460 мм при колесной базе 3020 мм. Электрические модификации развивают от 322 до 545 л.с., гибридная — 314 «лошадок». Максимальная дальность хода первых — 705-755 км, последнего — до 1155 км. Какие именно версии приедут в нашу страну и сколько они будут стоить, неизвестно.