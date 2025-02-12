Салон обновленного внедорожника Tank 300 рассекретили на видео

Папарацци в Китае сумели выследить обновленный Tank 300 и ухитрились заснять на видео его салон. Так выяснилось, что внедорожник обзавелся двухспицевым рулевым колесом, переработанным центральным тоннелем и 14,6-дюймовым мультимедийным экраном. Последний достался центральному планшету, стоящему особняком.

Видеоролик с интерьером Tank 300, прошедшим обновление, растиражировали в китайских соцсетях. Поэтому теперь все желающие узнали, что круглых дефлекторов в салоне «трехсотого» больше нет на центральной консоли. При этом от физических кнопок инженеры и дизайнеры отказываться не стали. Для блока соответствующих клавиш нашлось место под главным экраном. Еще ниже расположены воздуховоды прямоугольной формы.

Дизайн дверных карт внедорожника остался прежним, но кнопочные переключатели на центральном тоннеле сменились тумблерами. Селектор трансмиссии стал компактней, а шайба, отвечающая за выбор режимов, установлена вертикально.

Обновленный Tank 300 сохранит основные элементы оснащения. В движение базовую версию внедорожника приводит 220-сильный двухлитровый мотор, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». Габариты модели — 4760 х 1930 х 1903 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали официальные продажи внедорожника Tank 400.