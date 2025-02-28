GAC официально анонсировал кроссовер GS4 для России

Новый GAC GS4 для российского рынка приводит в движение 1,5-литровый 170-сильный турбомотор, обеспечивающий тягу 250 Нм. Переключением передач заведует «робот» на семь ступеней. В основе новинки лежит современная модульная платформа GPMA. Кузов может быть белым, черным, серебристым или серым, а салон — коричневым бежевым или черным. Прайс-лист и подробное оснащение производитель обещает рассекретить позже.

На ускорение до «сотни» GAC GS4 тратит 8,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 л на сотню километров пути. Мотор имеет маркировку 4A15J2, трансмиссия оборудована двойным «мокрым» сцеплением. Задняя многорычажная подвеска улучшает управляемость. Ветровое стекло обогревается, как руль и оба ряда сидений.

Длина GS4 достигает 4685 мм, ширина — 1901 мм. Размер колесной базы — 2750 мм, что позволило инженерам бренда создать просторный пятиместный салон. Багажник вмещает минимум 638 л, но при трансформации задних сидений полезное пространство увеличивается до 1568 л.

В салоне паркетника на переднем ряду установлены кресла «нулевой гравитации», дающие возможность равномерно распределить вес седоков. Для отделки интерьера использована экокожа. Диагональ экрана цифровой приборной панели сделали 7-дюймовой, мультимедийный комплекс может похвастать 10-дюймовым центральным экраном. Доступна беспроводная зарядка для гаджетов.

На родине GAC GS4 с приставкой Max представили общественности в прошлом году, в России «живая» премьера состоится 17 марта. Кстати, SUV-D уже успел доехать до дилеров в нашей стране, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».