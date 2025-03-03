В России впервые заметили гибридный седан Voyah Passion EVR

Судя по «шпионскому» фото, до России наконец-то добралась гибридная версия бизнес-седана Voyah Passion. В виде «электрички» его официально продвигают на нашем рынке уже давненько. Но уже настолько, что на данный момент в продаже можно найти менее трех десятков таких машин. По последним данным, гибриды с приставкой EVR должны предложить россиянам в мае, хотя не так давно речь шла про апрель.

Четырехдверка попала в кадр у одного из дилерских шоу-румов

Свежий снимок Voyah Passion EVR, который подловили на заснеженной парковке в Москве, опубликовал у себя новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Предполагается, что за новинку дилеры попросят в районе 5 млн рублей. В дальнейшем возможна локализация: производство могут организовать под Липецком на площадке завода «Моторинвест».

Новый Voyah Passion EVR должен быть привлекательнее электрического собрата за счет более доступного прайса, плюс новинке не нужна обязательная отдельная зарядка и специальная инфраструктура. Достаточно залить бензин на обычной заправке, после чего двигатель обеспечит энергией батарею автомобиля. Одним из главных преимуществ гибридного седана считается увеличенный запас хода: одна зарядка должна обеспечить до 1000 км пробега.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности дизайна и оснащения Voyah Passion EVR.