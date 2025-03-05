Фото нового кроссовера Jaecoo J5 для России выложили в Сеть

В российской столице за закрытыми дверями прошла презентация очередной новинки от Jaecoo для нашего рынка. На сей раз речь идет о кроссовере J5, модель уже анонсирована на официальном русскоязычном сайте марки с пометкой «скоро появится». Начало продаж запланировано на первую половину текущего года.

«Шпионский» снимок Jaecoo J5 для российского рынка с засекреченной премьеры опубликовал ресурс «Китайские автомобили». «Поднебесную» новинку сумел запечатлеть один из читателей портала. Презентацию для журналистов при этом пока не проводили.

Поначалу кроссовер будет доступен покупателям только с передним приводом и двигателем объемом 1,5 л. Он сочетается с 6-диапазонным «роботом» либо бесступенчатой трансмиссией. Со временем россиянам предложат «пятерку», оснащенную 1,6-литровым мотором и системой полного привода.

Длина нового Jaecoo J5 составляет 4380 мм при колесной базе 2610 мм. Кузов автомобиля будет доступен в белом, черном и сером цвете, плюс темно-зеленый и темно-синий. Изюминкой мультимедийного комплекса станет режим караоке, что позволит петь песни во время поездок. Для этого на борту предусмотрены профессиональный микрофон (за него придется доплатить) и встроенное шумоподавление.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jaecoo тестирует для российского рынка еще два новых кроссовера.