Jaecoo и Omoda тестируют четыре новинки для российского рынка

Сразу два «поднебесных» автопроизводителя испытывают очередные новинки для России. Omoda продолжает проверять на прочность электрокар E5, чьим донором является популярный у нас C5 с бензиновой силовой установкой. В свою очередь Jaecoo тестирует кроссоверы-гибриды J7 и J8. Пока они доступны россиянам исключительно с классическими ДВС. Кроме того, в списке «подопытных» машин числится «электричка» J6.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на названных китайских производителей. Уточняется, что гибриды и электрокары Omoda и Jaecoo проходят дополнительные дорожные испытания на территории России. Представители этих брендов пристально следят за ситуацией на отечественном авторынке, что позволяет своевременно принимать решения о выводе новинок.

Больше сведений о новых «китайцах» появится после традиционного мотор-шоу в Китае, которое пройдет весной. Изначально дебют перечисленных моделей Jaecoo и Omoda хотели организовать в 2024 году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил топ-7 самых интересных автомобильных новинок, которые приедут в Россию в 2025 году. В том числе мы писали, что парочку любопытных SUV готовят и суббренды Chery — марки Omoda и Jaecoo.