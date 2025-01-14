Jaecoo и Omoda тестируют четыре новинки для российского рынка

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на названных китайских производителей. Уточняется, что гибриды и электрокары Omoda и Jaecoo проходят дополнительные дорожные испытания на территории России. Представители этих брендов пристально следят за ситуацией на отечественном авторынке, что позволяет своевременно принимать решения о выводе новинок.
Больше сведений о новых «китайцах» появится после традиционного мотор-шоу в Китае, которое пройдет весной. Изначально дебют перечисленных моделей Jaecoo и Omoda хотели организовать в 2024 году.
Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил топ-7 самых интересных автомобильных новинок, которые приедут в Россию в 2025 году. В том числе мы писали, что парочку любопытных SUV готовят и суббренды Chery — марки Omoda и Jaecoo.