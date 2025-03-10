Solaris впервые ворвался в десятку лидеров авторынка РФ

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», с 3 по 9 марта наши люди чаще всего покупали машины марки LADA: на прошлой неделе своих владельцев нашли 5650 свеженьких легковушек. В первую тройку также входят «поднебесные» Haval и Chery, реализовавшие 1939 и 1724 экземпляра соответственно. Топ-5 замыкают Geely, продавшая 1045 машин, и Changan, пристроивший 804 авто.
Omoda стала шестой, на седьмой строчке расположилась Belgee, на восьмой — Jaecoo. Jetour пришел на сей раз десятым, а Solaris, который впервые оказался в рейтинге так высоко, ухитрился стать девятым.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский автобренд Solaris подвел итоги первого года работы. Напомним, в феврале 2024-го производство «Солярисов» в северной столице запустил российский холдинг «АГР».