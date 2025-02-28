Российский автобренд Solaris подвел итоги первого года работы

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге перезапустили в феврале прошлого года благодаря отечественному холдингу «АГР». Тогда на наш рынок вывели новую марку Solaris, в продуктовую линейку которой вошли четыре модели. Речь идет об автомобилях HC, HS, KRS и KRX. Их производство сейчас идет по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

С таким шильдиком у нас выпускают копии южнокорейских машин

К одному из главных преимуществ предприятия, выпускающего автомобили Solaris в Северной столице, относят высокий уровень автоматизации. Его обеспечивает наличие 245 роботов, что делает продукцию качественнее.

За год с конвейера сошло 26 тыс. машин, ощутимо увеличилась степень локализации. Подразумевается использование отечественной стали и компонентов. От помощи зарубежных партнеров завод отказался, возобновив сотрудничество с ключевыми российскими поставщиками.

По итогам 2024 года Solaris HS стал одним из самых продаваемых седанов в стране. В свою очередь четырехдверный KRS признали автомобилем года в России. Все автомобили бренда получили комплексную цифровую экосистему.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как можно управлять автомобилями Solaris через смартфон.