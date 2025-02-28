Российский автобренд Solaris подвел итоги первого года работы

К одному из главных преимуществ предприятия, выпускающего автомобили Solaris в Северной столице, относят высокий уровень автоматизации. Его обеспечивает наличие 245 роботов, что делает продукцию качественнее.
За год с конвейера сошло 26 тыс. машин, ощутимо увеличилась степень локализации. Подразумевается использование отечественной стали и компонентов. От помощи зарубежных партнеров завод отказался, возобновив сотрудничество с ключевыми российскими поставщиками.
По итогам 2024 года Solaris HS стал одним из самых продаваемых седанов в стране. В свою очередь четырехдверный KRS признали автомобилем года в России. Все автомобили бренда получили комплексную цифровую экосистему.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как можно управлять автомобилями Solaris через смартфон.