Авторынок в России поставил антирекорд по объему годовой прибыли

Февральское снижение спроса на новые машины в нашей стране ощутимо ударило по выручке автопроизводителей и дилеров. За последний месяц этой зимы россияне потратили на новые легковушки 231 млрд рублей. Такие цифры стали самым скромным показателем за прошедший год. Лидеры рынка оказались в минусе.

Согласно подсчетам аналитиков «Автостат Инфо», за последние 12 месяцев отечественный авторынок вышел на максимальную финансовую емкость в октябре 2024-го. Тогда выручка за реализованные машины составила 500 млрд рублей. В прошлом году в феврале речь шла о 328 млрд рублей, а в недавнем январе — о 264 млрд.

Российская марка LADA сумела сохранить первенство по объему выручки, составившей в ее случае 32,7 млрд рублей. Вторым стал «поднебесный» Haval, оставшийся наиболее финансово емкой зарубежной маркой благодаря результату в 27,5 млрд. В пятерку лидеров эксперты также включили Chery, Geely и Changan.

Если говорить о моделях, чемпионом стала LADA Vesta, которая лучше других обогатила своего производителя. Следом идет кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, на третьей позиции расположилась сестра «Весты» Granta.

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