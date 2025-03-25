Минфин прорабатывает вопрос покупки автомобилей у иностранцев за наличные

Министерство финансов России предлагает изменить правила покупки автомобилей, разрешив расплачиваться с нерезидентами — гражданами ЕАЭС — за товары и услуги наличными. Это позволит автолюбителям избежать крупных штрафов.

По данным «Известий», с 2022 года по сегодняшний день из стран ЕАЭС в Россию было ввезено не менее 1 миллиона как новых, так и подержанных машин. В большинстве случаев их продавцами были иностранные граждане, не являющиеся резидентами РФ. Оплата значительной части сделок производилась за наличные деньги.

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», использование денежных средств в качестве средства платежа между резидентом и нерезидентом является валютной операцией. В случае, если гражданин России покупает машину у иностранца, расчеты по сделке, согласно этому закону, должны производиться только переводом денег на банковские счета — в российском или зарубежном банке. Оплата покупки наличными считается незаконной валютной операцией и грозит покупателю штрафом в размере 20-40% от суммы сделки.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр привел пример, когда осенью 2024 года москвичка вскоре после покупки за наличные (2 850 000 рублей) подержанного кроссовера у гражданина Киргизии получила от Федеральной налоговой службы штраф почти на 900 000 рублей. Потенциально в настоящее время штрафы за нарушения правил валютного регулирования грозят сотням тысяч российских автомобилистов.

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Как следует из письма за подписью заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева в адрес президента Национального автомобильного союза, Минфин РФ допускает в будущем возможность расчетов с нерезидентами РФ в наличных деньгах.

— Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации", — говорится в письме ведомства.

Россия входит в единое таможенное пространство с другими странами ЕАЭС, товары между этими странами свободно перемещаются в рамках единого рынка. Предложение об осуществлении наличных расчетов по договорам купли-продажи автотранспортных средств между резидентами и нерезидентами — гражданами стран ЕАЭС — поступило в Минфин РФ из Национального автомобильного союза. На текущий момент предложение находится в проработке.