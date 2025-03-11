Банковский намек, или Когда в России подешевеют автокредиты

Ни для кого уже не секрет, что ставка рефинансирования, принятая ЦБ, является, по сути, заградительной: регулятор сделал все, чтобы граждане не брали кредитов. Более того: те немногие, что приходят нынче за финансированием той или иной покупки, часто сталкиваются с отказом — банки не дают бабла даже под запредельный процент. Когда же все это закончится, и мы снова сможем покупать машины на заемные средства, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Среднестатистическая процентная ставка при покупке нового авто в кредит прямо сейчас колеблется вокруг отметки в 30% годовых, что останавливает от приобретения даже самых отчаянных. Ведь это уже по 80 000 руб. ежемесячных платежей за скромного «китайца» выходит.

Естественно, воют все: и дилеры, и покупатели. А продажи и вовсе встали, приводя к затоваренным парковкам и звенящей пустоте салонов дилерских центров. Редкий гость зайдет в эти двери — и то на ТО. Однако есть вполне обоснованные ожидания «оттепели», основанные на финансовой логике, согласно которой строгости Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной имеют свой предел.

Во-первых, резкий рост рубля — сразу на 15% - говорит о том, что финансовую удавку можно и приотпустить: снизившись, курс национальной валюты даст бюджету значительно больше, чем сейчас. Во-вторых стоит вспомнить, что от ставки рефинансирования зависят не только кредиты, но и депозитные счета: прямо сейчас банки предлагают до 23% годовых «по депо». Кстати, именно здесь кроется ответ на волнующий всех вопрос: когда можно будет без жжения в глазах взять кредит на машину и сколько процентных пунктов он потеряет относительно сегодняшнего дня.

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Естественно, речь идет об опытном пути расчета, иначе говоря, «пальцем в небо» на базе собственных изысканий. Но уж больно любопытен результат опыта, чтобы им не поделиться. Следите за руками: банки готовы предложить высокий процент по депозиту только на ближайшие три месяца. Далее ставка официально упадет, не поверите, в два раза.

То есть сегодня можно положить кровно заработанное под 22%, а уже через три месяца этот же счет будет приносить только 11% годовых. Давайте расшифруем: российский банковский сектор считает, что высокая ставка регулятора продержится не более трех месяцев, после чего заметно упадет.

Любопытно, что примерно об этих же временных промежутках на ежегодной конференции АЕБ говорил и глава компании АГР Алексей Калицев: первое полугодие для автобизнеса будет тяжелейшим испытанием, которое пройдут не все, а вот за последние шесть месяцев 2025 года предстоит наверстать упущенное и поправить дела.

Все совпадения, конечно, случайны, но уж больно много разговоров о втором полугодии 2025-го: уж не возвращения ли «старых партнеров» ожидает российская экономика? Для «абы кого» так «почву"-то не готовят.