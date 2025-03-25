Exlantix раскрыл новые подробности о первых кроссоверах ET для России

В начале апреля первая партия серийных кроссоверов Exlantix ET приедет в Москву. Премиальные «китайцы» оснащены продвинутой гибридной силовой установкой Reev, в состав которой входит бензиновый двигатель объемом 1,5 л с парой электромоторов. Установленный на передней оси выдает 145 кВт, на задней — 195 кВт. Таким образом новинке обеспечен запас хода до 1180 км. Разгон до «сотни» займет 4,8 секунды.

Новинки появятся у нас в середине весны

«Поднебесный» производитель создавал Exlantix ET Reev, учитывая особенности российского климата. Кроссовер поддерживает высоковольтную зарядку на 400 В, его можно напитать энергией даже при экстремально низких температурах.

Подвеска и шасси защищены по высокому антикоррозийному стандарту. Специальное покрытие позволяет машине сопротивляться в том числе соляному туману, предотвращает негативное воздействия всевозможных реагентов, которыми у нас так любят посыпать дороги в холодный сезон.

Ветровое стекло и внешние зеркала Exlantix ET Reev умеют прогреваться и размораживаться автоматически. «Теплые» опции получили руль и сидения с встроенным массажером. Кроме того, «китайца» научили самостоятельно парковаться, заложив в программу 18 сценариев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал российские цены машин Exlantix.