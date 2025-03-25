Exlantix раскрыл новые подробности о первых кроссоверах ET для России

«Поднебесный» производитель создавал Exlantix ET Reev, учитывая особенности российского климата. Кроссовер поддерживает высоковольтную зарядку на 400 В, его можно напитать энергией даже при экстремально низких температурах.
Подвеска и шасси защищены по высокому антикоррозийному стандарту. Специальное покрытие позволяет машине сопротивляться в том числе соляному туману, предотвращает негативное воздействия всевозможных реагентов, которыми у нас так любят посыпать дороги в холодный сезон.
Ветровое стекло и внешние зеркала Exlantix ET Reev умеют прогреваться и размораживаться автоматически. «Теплые» опции получили руль и сидения с встроенным массажером. Кроме того, «китайца» научили самостоятельно парковаться, заложив в программу 18 сценариев.
Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал российские цены машин Exlantix.