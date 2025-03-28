Названы китайские автобренды, максимально заинтересовавшие россиян

Интерес россиян к новым «китайцам» оценил сервис «Авто.ру Бизнес». Эксперты сопоставили 10 марок с наибольшим количеством SEO-запросов о покупке на своей платформе с числом машин, зарегистрированных в РФ за последние 14 месяцев. Выяснилось, что десятка самых популярных «поднебесных» брендов обеспечила 86% всех регистрацией новых авто из КНР на отечественном рынке.
Высокие результаты Exeed объясняются широкой модельной линейкой с ценником от 1,7 до 6 млн рублей, наличием доступной и развитой сети дилеров, а также программами субсидирования кредитов и рассрочки.
Chery стала лидером по эффективности продаж на этапе установленных контактов. В ее случае телефонные звонки чаще всего заканчивались регистрацией машин. У Tank интерес покупателей реже всего был связан с покупками.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какое применение российские дилеры нашли чудовищному стоку китайских автомобилей.