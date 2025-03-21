На российском авторынке сменился лидер премиального сегмента

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, после Exeed и Tank на третьей строчке расположился другой «китаец». На сей раз — «серый» Lixiang, в феврале в России продали 692 автомобиля с такими шильдиками.
В первую пятерку вошли два представителя «большой немецкой тройки» — Mercedes-Benz и BMW. Это один тех случаев, когда «баварцы» сумели обставить заклятых конкурентов из Штутгарта. У первых в активе 593 проданные машины, у вторых — 430.
В целом февральские продажи автомобилей в России снизились вдвое, если сравнивать с концом прошлогодней зимы. Наши люди приобрели 6887 единиц премиального транспорта.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рынок люксовых автомобилей в России просел на 28%.