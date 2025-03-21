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На российском авторынке сменился лидер премиального сегмента

«Китайцы» бьются за первенство

По итогам зимы текущего года жители нашей страны приобрели 1442 автомобиля «поднебесного» бренда Exeed. Такой уровень продаж позволил ему вернуть себе лидерство в премиум-сегменте российского авторынка. В январе «царем горы» была китайская марка Tank, специализирующаяся на выпуске внедорожников. В феврале же она заняла второе место, реализовав 1402 экземпляра.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение На российском авторынке сменился лидер премиального сегмента

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, после Exeed и Tank на третьей строчке расположился другой «китаец». На сей раз — «серый» Lixiang, в феврале в России продали 692 автомобиля с такими шильдиками.

В первую пятерку вошли два представителя «большой немецкой тройки» — Mercedes-Benz и BMW. Это один тех случаев, когда «баварцы» сумели обставить заклятых конкурентов из Штутгарта. У первых в активе 593 проданные машины, у вторых — 430.

В целом февральские продажи автомобилей в России снизились вдвое, если сравнивать с концом прошлогодней зимы. Наши люди приобрели 6887 единиц премиального транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рынок люксовых автомобилей в России просел на 28%.

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